Presó per un caçador furtiu per intentar atropellar agents rurals a Alins

Unha estatper intentar atropellar una patrulla d’després de ser enxampat peramb dos companys més a, dins la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars. Els fets es remunten al 2017, però segons ha avançat Segre, la condemna ha estat interposada aquest passat desembre en uncelebrat a Lleida, després que els acusats reconeguessin els fets.Segons el rotatiu lleidatà, als tres homes se’ls ha condemnat a 10 mesos de presó per un delicte de, ja que portaven un rifle amb silenciador, però també se’ls priva de tinença i ús d’armes durant tres anys. A més, hauran de pagarque sumen gairebé. Al caçador que conduïa el vehicle se li suma un any per intentar atropellar els agents rurals que el volien aturar en un control després de ser sorpresos.Els fets van tenir lloc la tardor de 2017 a Alins , en una zona que té una gran riquesa faunística i disposa d’una doble protecció, ja que està dins lai el. El jutjat ha provat que els tres acusats van ser sorpresos utilitzant per disparar un rifle al qual s’hi havia acoblat un silenciador.Un cop acabada la caça, i quan es disposaven a tornar a l’hotel on s’allotjaven, els Agents Rurals els van intentar aturar en un. Dos dels caçadors van baixar del vehicle i es van endur l’arma, el silenciador i els caps dels animals que havien caçat per amagar-ho entre la vegetació. El conductor del vehicle va continuar conduint i, un cop arribat al control, va continuar la marxa a gran velocitat, provocant que els agents s’haguessin d’apartar perEls tres homes van ser finalment interceptats, així com tot el material amagat. En el moment que van ser interceptats, però, no duien les peces de caça obtingudes furtivament -- ni l’arma. Després d'una recerca acurada per la zona, els agents van poder localitzar en un indret molt pròxim a una població i amagats en una zona boscosa els caps dels muflons, l'arma amb munició i altres elements utilitzats per a la caça. Els Agents Rurals ho van compartir a les xarxes socials en un vídeo que podeu veure a continuació.A més de la via penal, segons Segre, els tres caçadors també van infringir diverses normatives administratives per les quals la Generalitat els va imposar diversesi altres de

