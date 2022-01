Catalunya torna als 2.000 hospitalitzats per Covid per primer cop en cinc mesos

CONTAGIS 1.448.725 (+12.081) INGRESSATS 2.002 (+84) UCI 471 (+4) DEFUNCIONS 24.712 (=) Rt 1,27 (-0,06) REBROT EPG 3.955 (+97)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.350.539 (+218) DOSI 2 5.495.459 (+202) Actualització: 07/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.350.321 (+218) 87,2% (+=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.096.751 (+3.573) 84,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 106.691 (-2.772) Actualització: 07/01/2022 TERCERES DOSIS 1.962.732 (+ 13.667 ) REBUIG A LA VACUNA 111.320 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.565.057 Dosis Moderna/Lonza: 3.187.923 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.614 Dosis Janssen: 348.784 Actualització: 02/01/2022

Lacontinua mantenint en tensió elscatalans, amb la pandèmia encara en nivells elevats de contagis. Després que els darrers dies se superés el llindar dels 30.000 nous casos detectats cada dia, ara la xifra que es dispara és la de pacients ingressats.En les últimes hores n'han entrat 84 més, que eleven el total a 2.002 persones. És un nivell que no s'assolia des de l'agost, en ple pic de la cinquena onada. El nombre dees manté estable, amb 471 persones (+4), i no s'ha notificat cap nova mort.Pel que fa als, Salut en notifica 12.081 més, que eleven el total a 1.448.725 persones des de l'inici de la pandèmia. El 25,52% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, per sobre del 17,90% de la setmana anterior.Eltornar a pujar a 3.955 (+97) i l'Rt baixa a 1,27, sis centèsimes menys. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.986,49 a 3.202,99. La incidència a set dies també puja, de 1.781,94 a 1.818,94.​​​​​​​​​

