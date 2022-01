Rodalies torna a cancel·lar una desena de trens per baixes de maquinistes de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Renfeal llarg d'aquest divendres per baixes de maquinistes que actualment són positius per covid, segons la companyia. Ara com ara,Segons fonts de l'operadora,, que són puntuals, ja que els trajectes anul·lats són en les línies amb més freqüències i només representen una desena del miler que hi ha en un dia feiner.Es tracta deper la mateixa raó i cobrir alguns trams puntualment per carretera.​​​​​​​​​

