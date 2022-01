La factura dels ERTO, autònoms i les baixes per Covid ja suma 39.050 milions d'euros

Altres notícies que et poden interessar

El secretari d'Estat en matèria de Treball,, va demanar en la darrera roda de premsa, valorant les xifres de l'atur, a la societat espanyola que se sentís "orgullosa" de si mateixa per haver "protegit a qui més ho necessitava" durant els moments més durs de la pandèmia. Pérez es referia a tots els paquets d'ajudes socials impulsats pel govern públic, la gran majoria incentivats per una ajuda econòmica de caràcter públic: des dels, arran de la reforma laboral per qüestions sanitàries. Ara, però, es pot quantificar el cost de totes aquestes ajudes.Segons explica El Periódico, a partir de fonts citades del ministeri de Treball i Seguretat Social,Cal recordar que a l'estat espanyol, fins a 3,5 milions de treballadors van estar en ERTO en algun moment de la pandèmia, especialment durant el confinament del març i de l'abril del 2020. La xifra és molt més elevada que la que es va destinar per donar ajudes socials durant els dos primers anys de la pandèmia.En concret, el 2020 el govern espanyol que dirigeixen ajudes de caràcter social per intentar pal·liar els efectes més greus de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de coronavirus.. El total de la pandèmia, aquests 39.050 milions, seguirà augmentant en els pròxims mesos.​​​​​​​​​

