L'OMS assegura que les vacunes funcionen «contra totes les variants de la Covid»

Les vacunes existents contra el virus de la"funcionen contra totes les variants que circulen actualment", ha assegurat aquest dijous la cap del departament anticòvid de l'Organització Mundial de la Salut (OMS),Tot i que la variantsembla reduir la capacitat de neutralització de les vacunes, cosa que explica aquestes infeccions de vacunats, aquests"segueixen sentper evitar formes greus de la malaltia i reduir les morts", ha explicat l'experta nord-americana en roda de premsa.Tot i això, l'OMS també demana no abaixar la guàrdia ni pensar que la variant Òmicron és més lleu. Així s'ha expressat el director general, que ha advertit que l'onada de contagis actual, amb xifres rècord que superen els dos milions de casos diaris, està causant unaa les xarxes sanitàries a tot el planeta."Aparenta ser menys greu que la, especialment en persones vacunades, però no cal categoritzar-la com a "lleu", perquè també està causant hospitalitzacions i està matant", ha advertit.​​​​​​​​​

