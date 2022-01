Mor als 82 anys el director de cinema Peter Bogdanovich

El director de cinema i crític nord-americàha mort aquest dijous als 82 anys d’edat. Bogdanovich va ser una de les figures més importants del corrent conegut com adurant els anys 70, amb alguns films reconeguts com "L’última projecció", "Què em passa, doctor?" o "Lluna de paper". El seu estil va influir en directors de generacions posteriors comEl cineasta ha traspassat per causes naturals durant la matinada, d’acord amb un comunicat remès per la seva filla, Antonia Bogdanovich: “Ens agradaria demanar-li respecte per la nostra privadesa mentre lamentem la mort del nostre ser estimat, aquest home meravellós”, segons un comunicat recollit per la cadena americana

