Biden responsabilitza Trump de l'assalt al Capitoli: «Va ser una insurrecció armada»

El president dels Estats Units,, ha responsabilitzat el seu antecessor,, i els seus seguidors de l'assalt alde Washington ara fa un any, el 6 de gener de 2021. "No era un grup de turistes, va ser una", ha dit davant dels al·legats de diversos republicans que han intentat treure ferro a l'atac, en què van morir cinc persones. Biden ha recordat que molt abans de les eleccions del mes de novembre de 2020 Trump ja estava "escampant dubtes sobre els resultats"."Va construir aquesta mentida durant mesos. No es basava en cap fet, només buscava una excusa, un pretext, per protegir-se de la veritat", que és que Biden va guanyar els comicis amb més 7 milions de vots de diferència. "No és només un expresident: és un", ha afegit Biden, "en unes eleccions lliures i justes".El president nord-americà ha fet una crida a recordar els fets de l'any passat per tal d'assegurar "que un atac així no passi mai més". Sobre la "" de Trump i els seus seguidors, que encara defensen que hi va haver frau electoral, ha garantit que "hi ha simplement zero proves que els resultats electorals fossin inexactes" i ha advertit que l'assalt al Congrés dels Estats Units va ser uni "la més gran de les amenaces"., onejant per primera vegada dins d'aquest Capitoli una bandera confederada que simbolitzava la causa de destruir Amèrica, de trencar-nos. Ni durant la Guerra Civil això mai no havia passat. Però va passar aquí el 2021", ha relatat. "Una turba trencant finestres, colpejant portes, traspassant el Capitoli. Banderes americanes en pals usades com a armes, com a llances. Extintors llançats al cap dels agents de policia", ha continuat.

