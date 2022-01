El periodista Toni Cruanyes guanya el premi Josep Pla pel llibre «La vall de la llum»

Inés Martín i Toni Cruanyes Foto: ACN

El periodistaha guanyat la 54a edició delamb el llibre "" is'ha emportat la 78a edició del Premi Nadal amb "". Els dos guanyadors s'han donat a conèixer aquest dijous a l'Hotel Palace de Barcelona, en un acte que, per segon any consecutiu, s'ha celebrat sense el tradicional sopar literari arran de la pandèmia.Els autors han presentat les obres amb pseudònim –en el cas de Cruanyes ien el cas de Martín- i han assenyalat que ambdues tenen un alt component personal. En el cas de Cruanyes, la novel·la gira entorn lai els seus orígens familiars, mentre que l'obra de Martín narra com la literatura l'ha ajudat a afrontar el present.En el seu discurs, Cruanyes ha assegurat que és un "honor" rebre el premi Josep Pla, citant altres guanyadors històrics, com, però també d'altres més recents com, a qui el premiat ha assegurat que "llegeix i admira".Així, ha definit el guardó com un "repte", ja que aquest llibre li ha servit per estrenar-se en un: la. "És un vot de confiança, un impuls que m'assenyala un camí que té molt per explotar", ha subratllat. Així, ha recordat que durant la seva carrera s'havia centrat més en altres gèneres com els assajos de política catalana o internacional. "Gràcies per creure en "La vall de la llum'", és un gran regal", ha afegit.Nascut al'any 1974, Cruanyes és llicenciat en Periodisme i Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i des de principis del 2014 presenta el Telenoticies vespre a TV3, cadena on també ha treballat a les corresponsalies de Londres i París. Del 2007 al 2009 va ser director del diari "Avui". Cruanyes ha escrit altres llibres com "Un antídot contra l'extrema dreta", obra que va guanyar ell'any 2012, "De Toni Blair a Zapatero", "El llarg adéu de Pinochet" i "Un dels nostres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor