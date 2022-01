El preu mitjà de la llum es manté per sobre dels 200 euros

Elmitjà de lapujarà lleugerament aquest divendres i se situarà en elsMWh davant els 212,98 euros d'aquest dijous, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). D'aquesta manera, se situa per segon dia aquest any per sobre els 200 euros després que durant aquestes festes de Nadal el preu mitjà de la llum se situés en general més a prop delsLa franja més cara es va situar entre, amb 260 euros MWh, mentre que la franja més barata serà entre les cinc de la matinada i les sis del matí, amb 162,8 euros MWh. Si es compara amb els preus de fa un any, els 215,86 euros MWh superen en un 142% els 88,93 euros MWh del 7 de gener del 2021.L'de la llum s'explica per l'encariment del preu del, els drets d'emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, que han portat els valors que es paga per l'electricitat al mercat majorista a valors mai vistos. El pic més elevat registrat del preu de la llum va ser el, quan va arribar als 383,67 euros.

