Alerta per «fred extrem» a la Catalunya Central aquesta propera matinada

Elde Catalunya ha emès un avís pera les comarques centrals i a l'altiplà Central de cara aquesta propera matinada. Concretament, l'avís afecta, el, el, l'Anoia, l'i elentre la mitjanit i les sis del matí.En aquesta zona, les temperatures es poden moure entre els, els mateixos valors que es poden registrar ali al prelitoral nord. Paral·lelament, també hi ha un avís per mal estat de lade cara a aquesta matinada a l'Alt Empordà per la fortaque bufa a la zona i que a partir del migdia s'estendria al Baix Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres.

