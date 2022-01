El futbolista danèsha recordat en una entrevista com va viure el seuen el primer partit de l'de la seva selecció, el juny passat. El jugador ha assegurat que no recorda res després de patir l'infart: "Vaig tocar la pilota i notar una rampa al bessó. No recordo res més".Elapunta també que, un cop recuperada la consciència, no ho va sentir com el despertar d'un somni: "Estava molt més, lluitant amb la meva". Un cop refet, Eriksen recorda que va veureal seu voltant i que fins i tot va corregir un metge sobre la seva edat: "Tinc 29 anys i no 30", ha dit.

