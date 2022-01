El segon premi del sorteig de Reis rega 14 municipis de Catalunya

No és una pluja de milions, però és un segon premi molt repartit.de l'estat espanyol ha deixat un bon pessic de diners a Catalunya després de la rifa celebrada aquest migdia a Madrid. Encara que el primer premi ha esquivat el país, ja que ha tocat de manera íntegra a Logronyo,En totalManresa, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Vic, Sant Cugat del Vallès, Argentona, Sant Quirze del Vallès, Sant Fruitós del Bages, Roses, Figueres, L'Espluga de Francolí i Falset. El tercer premi també ha anat a parar a Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat.El sorteig també atorga diversos premis petits que es poden consultar tots de manera íntegra en aquesta pàgina web de Loterias y Apuestas del Estado . També hi podreu consultar tots els altres premis, que deixen entre 400 i 1.000 euros per cada sèrie.

