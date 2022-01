La pandèmia segueix sense control: es tornen a registrar més de 30.000 contagis en un dia

CONTAGIS 1.436.644 (+30.942) INGRESSATS 1.918 (+62) UCI 467 (-1) DEFUNCIONS 24.712 (+20) Rt 1,33 (-0,06) REBROT EPG 3.858 (+6)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.350.321 (+4.272) DOSI 2 5.495.257 (+5.789) Actualització: 06/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.346.049 (+12.031) 87,2% (+0,01) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.093.214 (+4.856) 84,9% (+0,01) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 97.373 (-23.711) Actualització: 05/01/2022 TERCERES DOSIS 1.962.732 (+ 13.667 ) REBUIG A LA VACUNA 111.320 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.565.057 Dosis Moderna/Lonza: 3.187.923 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.614 Dosis Janssen: 348.784 Actualització: 02/01/2022

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut no registra un nou rècord de contagis però torna a superar la barrera de les 30.000 persones contagiades en només 24 hores: 30.942 en un sol dia.Pel que fa a les defuncions, s'han notificat 20 noves morts i la xifra total puja a 24.712. Als hospitals hi ha 62 ingressats més (1.918), tot i que baixa d'un el nombre de crítics a l'UCI (467). Tot això es notifica l'endemà de les cavalcades de Reis , on es van poder veure aglomeracions per tot el país.pels carrers de la capital catalana per acompanyar Ses Majestats.El risc de rebrot tornar a pujar a 3.858 (+6) i l'Rt baixa a 1,33, sis centèsimes menys. El 25,24% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, per sobre del 17,90% de la setmana anterior. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.751,81 de la setmana passada a 2.986,49. La incidència a 7 dies també puja, de 1.204,55 a 1.781,94.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor