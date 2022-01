Els museus de Barcelona recuperen visitants en comparació al 2020

Els, però les xifres encara estan molt per sota de les d'abans de la pandèmia. Malgrat que els equipaments han hagut de fer front a mesures com la reducció dels aforaments i de mobilitat, molts han constatat com l'afluència de públic ha començat a remuntar. Respecte al 2020, ei ha registrat un 127,53% més de visitants. EEl segon curs marcat per la crisi sanitària també ha capgirat la procedència del públic d'alguns museus: mentre que el 2019 n'hi havia que depenien dels visitants estrangers, enguany aquest paper el pren el públic local. Ede visitants de més d'un 70% als principals museus barcelonins.Els espais van estar, sumat a l'absència de públic internacional, va fer caure en picat les xifres d'afluència.però, després de tot, les restriccions que ha patit durant l'últim any el sector cultural han impedit que els equipaments hagin pogut recuperar el ritme prepandèmia.

