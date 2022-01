Vídeo | Arribada accidentada dels Reis a Orpesa: de cap a l'aigua

Reis Mags a la seua arribada a Orpesa. pic.twitter.com/Sk7UXUni6X — Beatriz (@beatrizbadenes) January 5, 2022

És tradició en les ciutats costaneres que elsarribin a través d'una embarcació. Això és el que es fa cada any a, però aquest cop ha deixat l'anècdota de la vigília de Reis amb una arribada de Ses Majestats un pèl accidentada.La llanxa que transportavaha tombat a causa d'una onada, provocant que els tres caiguessin a l'aigua, ja molt a prop de la costa valenciana. L'incident, per fortuna, ha acabat sense res més que una bona remullada i els tres reis han pogut seguir amb la cavalcada sense cap complicació. Ara bé, el vídeo no para de córrer per les xarxes socials.

