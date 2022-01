Dos Reis d'Orient se salten el protocol de Salut i van sense mascareta a Igualada

El rei Baltasar sí que s'ha posat la mascareta a Igualada Foto: ACN

Repartiment de regals al final

Cavalcades adaptades

Elshan tornat a desfilar pels carrers d'Igualada després que l'any passat les restriccions sanitàries no ho permetessin., però, ho han fet, malgrat que les mesures establertes pel Departament de Salut exigien que la portessin., en canvi, i la resta de la comitiva reial, la duien. Per primera vegada en anys, la cavalcada més antiga de Catalunya,, no ha comptat amb un dels seus trets més característics: els patges enfilant-se en les escales de fusta per entregar els regals per les finestres i balcons.han arribat apoc abans de dos quarts de sis de la tarda. Els ha rebut l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Des de la balconada de l', Baltasar ha volgut enviar un missatge d'esperança als nens i nenes: "que aviat puguem deixar enrere aquest malson que estem vivint a tot el món".Tot i que el protocol del Departament deestablia que Ses Majestats havien de dur mascareta durant la desfilada, Melcior i Gaspar no l'han dut en cap moment. Baltasar i tota la, en canvi, sí que la portaven, com també els milers de persones i infants que han omplert els carrers de la capital de l'Anoia.Laha volgut mantenir al màxim la normalitat malgrat el context. Així, a diferència d'altres ciutats que han optat per eliminar el repartiment de, a Igualada sí que se n'han llençat i els menuts han pogut anar omplint les bosses que duien preparades.Enguany, però, ha faltat un dels trets més distintius de la desfilada: els patges enfilant-se per les escales de fustes per a repartir els regals als nens i nenes per les finestres i balcons. Ses Majestats, però, no volien que ningú es quedés sensei, un cop han acabat la cavalcada, han enviat els patges a les llars perquè lesrecollissin els obsequis a l'entrada dels edificis i en espais prou ventilats. La cavalcada d'Igualada, la, se celebra des del 1895. Declarada Festa Popular d'Interès Cultural (2010) i Festa Patrimonial d'Interès Nacional (2016), actualment és candidata per esdevenir Patrimoni Immaterial de la Humanitat per laPel que fa a la resta de la, Ses Majestats han adaptat la seva arribada amb l'objectiu d'evitar les aglomeracions. As'ha evitat passar pels carrers estrets del Centre Històric, s'ha eliminat el recorregut tradicional a peu dels Reis Mags i s'ha prescindit de les persones que acompanyaven a peu les comitives reials.En el cas de, malgrat que sí que s'ha mantingut el recorregut, hi ha hagut alguns canvis. L'ofrena al pessebre s'ha fet a les escales de l'església de Santa Eulàlia i els Reis d'Orient han rebut als infants a les portes de l'Ajuntament i no a la sala de plens. També s'ha reduït la comitiva que ha visitat les residències, centres de dia i l'hospital. No han accedit a l'interior sinó que, des de l'exterior, han entregat uns obsequis acompanyats d'una carta signada.també s'ha optat perquè els Reis no entressin als centres sociosanitaris ni als centres hospitalaris de la ciutat. Durant la cavalcada, a banda de la desaparició de la carrossa dels caramels, s'ha agilitzat la tradicional adoració a la plaça per garantir al màxim les mesures sanitàries. Enguany la cavalcada ha comptat amb la patgessa Elisea, cartera reial de Ses Majestats i qui, juntament amb el patge Berenguer, han recollit aquests darrers dies les cartes dels nens i nenes.A la capital delels Reis Mags han optat per allargar el recorregut per fora de les muralles. Així enguany no han baixat de les carrosses per desplaçar-se a peu pel nucli antic. Ala desfilada ha arrencat a la carretera de Vic, passant per l'avinguda de la vila, plaça Major i plaça de Sant Sebastià. El gran distintiu ha estat que els infants no han pogut pujar a les carrosses com en les edicions passades.

