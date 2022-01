Mor Antoni Dalmau, una de les figures del PSC més catalanista

Ha mort, una de les figures més rellevants deldels anys vuitanta i noranta. Nascut a Igualada el 1951, ciutat de la qual va ser regidor, va ser una de les figures del PSC més catalanista. Va serentre el 19823 i el 1987. Va abandonar la formació el 2013 després de mostrar-se partidari del dret a decidir i desmarcant-se obertament del que va ser el seu partit. El 2019 va tancar la llista d'Esquerra a la capital de l'Anoia.Dins de la, va ser elegit diputat a les eleccions de 1979 pel PSC-PSOE pel districte electoral de Barcelona, i renovà el càrrec en les eleccions de 1983. En la seva etapa com a diputat fou president de la Comissió d'Ensenyament i va formar part de les comissions de Govern, Cooperació i Incendis, Cultura, Esports i Turisme, i del Patronat de la Muntanya de Montserrat.Al llarg del seu mandat es va signar elentre PSC i CiU, les dues úniques forces presents a les quatre diputacions catalanes, el qual va permetre un govern estable i la coordinació entre la Generalitat i les diputacions per al procés de traspàs de competències. Aquest procés s'inicià amb el traspàs del Laboratori d'Assaig i Investigacions, el cos de, l'Institut Cartogràfic i els parcs de Bombers. Es restituí la Biblioteca de Catalunya a l'Institut d'Estudis Catalans i el Palau a la Generalitat de Catalunya, després de quasi 150 anys de ser la seu de la Diputació.Amb ell al capdavant de la corporació, també es va comprar l'edifici modernista dei es va construir i inaugurar la nova seu de la corporació. S'inaugurà el Centre d'Informació del Montseny, les noves instal·lacions de la impremta Escola de la Casa de Caritat i el nou edifici de l'Arxiu General al Recinte de la Maternitat.Dalmau va ser tambéde Catalunya (1988-1999) i vicepresident de la cambra (1988-1995), així com president de la Comissió de Política Cultural. Polític amb una, va combinar la formació jurídica com aamb la vocació d'historiador. Va presidir la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona i fou fundador i director de la Revista d'Igualada. Va conrear diversos gèneres, des de la novel·la a la història. Li interessava especialment el període convuls de la Catalunya d'inicis del segle XX, com va expressar en obres seves com, sobre la Setmana Tràgica del 1909 oHan expressat de seguida el seu condol el president de la Generalitat,, la presidenta del Parlament,, la de la Diputació,, i del primer secretari del PSC,entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor