Els vacunats que s'hagin contagiat podran rebre la dosi de reforç al cap d'un mes

Lesper Covid-19 després de rebre la pauta completa de vacunació podran punxar-se latranscorregudes quatre setmanes des del positiu. Aquesta és la principal novetat en l'estratègia de vacunació actualitzada pel Ministeri de Sanitat i publicada aquest dimecres. Afectarà de moment els majors de 40 anys, que són els que poden rebre la tercera punxada a hores d'ara.Pel que fa a la resta de la població, que no s'ha contagiat després de vacunar-se, podran rebre aquesta dosi de record després de sis mesos des que van completar la pauta amb Pfizer o Moderna, o de tres mesos si va ser amb Janssen o AstraZeneca.Sanitat estableix que els, si després decideixen immunitzar-se, podran rebre una dosi de la vacuna des que passin quatre setmanes del diagnòstic, i serà considerat pauta completa. La novetat és que si necessiten una segona dosi per viatges internacionals o estudis, podran rebre-la. "Aquesta dosi es considerarà dosi deAixò es fa perquè, encara que no es considera necessària aquesta segona dosi, ja que la infecció natural també ajuda a la protecció, tampoc resulta perjudicial, i per viatjar a alguns països és necessari haver rebut dues injeccions, s'hagi passat la malaltia o no.Sanitat recorda en el text d'aquesta estratègia que la vacunació amb pauta completa mostra "una alta protecció davant la malaltia greu, mostrant un risc 15 vegades menor, i d'hospitalització 14 vegades menor en vacunats respecte a no vacunats en persones entre 60 i 80 anys", segons anàlisis de la informació disponible en la base de dades de vigilància epidemiològica entre el 4 d'octubre i el 28 de novembre de 2021.​​​​​​​​​

