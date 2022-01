Els Reis d'Orient recorren Catalunya amb mascareta

Ses Majestats, en l'arribada al Port del Fòrum de Barcelona Foto: Frederic Esteve

Alguns dels patges que acompanyen els Reis Mags a Barcelona Foto: Frederic Esteve

La clau màgica de la ciutat de Barcelona Foto: Frederic Esteve

🔴 En Directe | Els Reis d'Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar ja passegen per Olot entre la multitud de mainades 📷@MartiAlbesa https://t.co/YbrBMyUmKf pic.twitter.com/12HnWXmzdH — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) January 5, 2022

📹 EN DIRECTE | Centenars de nens i nenes esperen l'arribada dels Reis Mags d'Orient a la plaça d'Octavià de #SantCugat amb la música electrònica i l'espectacle visual dels @brodasbros



Informa @SergiBaixasColo https://t.co/KxcP8CoC0F pic.twitter.com/ECOdYel8RK — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) January 5, 2022

📹 EN DIRECTE | Arrenca la Cavalcada dels Reis d’Orient a Terrassa ➡️ aquí trobaràs tot el recorregut; informa @annamiraperich https://t.co/Zed8gIKAFS pic.twitter.com/JNKkGsZZLh — LaTorre (@torrepalau) January 5, 2022

Els Reis d'Orient es passegen durant la tarda d'aquest dimecres per tot Catalunya. A Barcelona, els tres protagonistes del dia han desembarcat al Port després d'arribar-hi, tal com és habitual, a bord del pailebot. Ses Majestats han atracat el vaixell al Port del Fòrum, on els ha rebut l'alcaldessa de Barcelona,, i els ha entregat lade la ciutat, que obre les portes de totes les cases per poder-hi deixar els regals. També han estat rebuts pel president delEn arribar a la capital catalana, el Reis'ha dirigit als nens i nenes per agrair-los el seui dir-los que saben que estan "donant un exemple de valentia durant la", i ha afegit que estan contents i emocionats de veure que estan bé."Teniu la sort de viure en una ciutat que mira al futur, engalanada i enlluernadora, una ciutat on els tres Reis d'Orient ens sentim com a casa perquè és respectuosa, amigable i generosa, una ciutat que treballa a favor de la natura i que defensa laper sobre de tot", ha afegit. "El futur que ha de venir serà, no ho dubteu, molt millor que el passat; i recordeu quesempre estarem al vostre costat", ha conclòs.Aquest any, de manera excepcional i per les mesures de prevenció sanitària, l'arribada dels Reis s'ha fet sense públic, amb l'única presència dels mitjans de comunicació, i en un lloc de la costa diferent de l'habitual. A l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar li ha precedit un acte conduït pel, acompanyat d'alguns representants del seguici reial que a partir de les 18.15 hores desfila pels carrers de la ciutat."Vull donar les gràcies als nens i nenes perquè sé que han fet un esforç enorme, no només per garantir la seva seguretat i la de les persones que més estimen, sinó perquè tenen molti sempre han demostrat una gran capacitat de solidaritat, pensant en qui ho està patint més i passant pitjor", ha remarcat Colau, convençuda que els infants "es mereixen els regals i tot l'afecte" que Ses Majestats avui els porten.El recorregut de la cavalcada ha seguit el seu recorregut habitual. Començarà a l'avinguda Marquès de l'Argentera i finalitzarà a la. Tot i això, aquest any no es repartiran caramels per evitar aglomeracions i l'Ajuntament ha demanat respectar lesde convivents, mantenir lesi no treure's ladurant el seu transcurs.Barcelona, però, no ha estat l'única ciutat catalana que s'ha il·lusionat amb la Cavalcada. Olot, Sant Cugat del Vallès, Tarragona i Terrassa, entre altres, també han rebut Ses Majestats abans de la nit més especial de tot l'any.Els Reis d'Orient han tornat a desfilar pels carrers de, després que l'any passat no ho poguessin fer a causa de la pandèmia. Com és tradicional, han arribat en vaixell al barri mariner del Serrallo i han saludat els centenars d'infants i grans que els esperaven. Després s'han desplaçat fins a l'inici de la cavalcada, a la, i amb tota la comitiva reial formada per més d'una quinzena de carrosses han transitat per carrers del centre fins arribar a la. A l'Ajuntament, han rebut les claus de totes les cases de la ciutat de mans de l'alcalde,. Tot i no repartir caramels, les cares d'il·lusió i admiració dels nens i nenes han estat un espectacle.

