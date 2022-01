Detingut un home a Barcelona mentre robava amb violència a una persona sense llar

Elshan detingut in fraganti un home amentre robava de forma violenta la matinada d'aquest dimecres a una persona. Els agents, que estaven patrullant per la zona, van detenir el lladre a l'avingudajust després d'observar com feia caure un home que caminava pel carrer i començava a propinar-lii a regirar-li les butxaques de la jaqueta buscant objectes de valor.El detingut, de 21 anys d'edat, és un lladre multireincident que acumula 21 antecedents. La víctima del robatori violent va ser atesa peli traslladada a un centre hospitalari amb. Els Mossos s'han posat en contacte amb el servei d'atenció al sensellarisme deper posar en coneixement els fets amb l’objectiu de fer un seguiment de la víctima i atendre-la en allò que necessiti. També han confirmat que la víctima està actualment vinculada a una de les entitats dei que se li fa seguiment.El detingut també havia assaltat el dia anterior a una dona, veïna del també barri barceloní del, fent-li una estrebada de la seva. Els Mossos han pogut lligar caps perquè en el moment de la detenció el detingut portava a sobre unpresumptament sostret.Després de fer comprovacions, es va poder determinar que el mòbil l'hauria sostret a una dona just el dia abans, al voltant de lesde dimarts, a la, quan la víctima s'adreçava al seu lloc de feina a peu. Gràcies a les gestions fetes, els agents van poder retornar el terminal a la seva propietària i identificar el

