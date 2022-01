Salut activa un protocol amb la Guàrdia Urbana per clausurar centres mèdics que fan tests fraudulents

Altres notícies que et poden interessar

Elha activat un protocol conjunt amb la Guàrdia Urbana per detectar i tancar centres sense llicència "en poques hores" arran dels casos destapats per Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària,"Els ciutadans disposen dins deld'un llistat de centres autoritzats pel Departament de Salut. Per això, els preguem que, abans d'anar a fer-se un test PCR o una prova d'antígens, comprovi'n si aquell centre al qual es dirigeixen està dins d'aquest llistat", ha remarcat Carranzo, que ha indicat que Barcelona compta amb 89 clíniques homologades.Per part de la Guàrdia Urbana, les patrulles dels districtes podran notificar si es detecta algun indici sobre l’obertura d’aquests locals al públic, com per exemple cues de gent davant de locals sense rotular, o entrades i sortides de persones d’establiments que no estiguin acreditats. També podran fer inspeccions si es rep alguna denúncia ciutadana relacionada.Dies després que eli la Guàrdia Urbana clausuressin el local del carrer Bailèn 230 en què eloferia-les cobrava a 70 i 60 euros, però, en realitat, eren tests ràpids-, el laboratori havia traslladat l'activitat per esquivar el control del Govern. Tal com ha pogut comprovar, que aquest dilluns ja havia avançat el frau de l'empresa, Posta de Sol continuava oferint els mateixos serveis i tarifes al carrerLa Generalitat havia impedit el funcionament del centre mèdic l'última setmana de l'any després de comprovar en unaque no disposava de l'autorització necessària, no complia les mesures higièniques bàsiques i tampoc tenia el personal qualificat per practicar proves per diagnosticar Covid. Després de la informació publicada per aquest diari, Salut i la Guàrdia Urbana han tornat a clausurar-ne l'activitat. Las'ha fet aquest dilluns a la tarda.​​​​​​​​​

