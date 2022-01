Aragonès demana garantir l'accés i la disponibilitat dels tests d'antígens

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha defensat. Concretament, ha afirmat que això no només implica "aconseguir que siguin més barats, sinó que siguin suficients".En una entrevista a la Cadena Ser, ha destacat que les companyies proveïdores i les administracions han fet un "gran esforç" per incrementar la disponibilitat dels tests, i ha augurat que, amb aquest augment de l'oferta,. Ara per ara, el cost d'aquestes proves per detectar la Covid-19 oscil·len entre els 5 euros i els 12, amb 7 o 8 euros de mitjana.Aragonès ha ressaltat la importància que els serveis sanitaris públics disposin d'aquests tests: setmanalment en fan uns 200.000 a Catalunya, que se sumen a unes 300.000 PCR, al marge dels tests d'autodiagnòstic dels ciutadans que "ajuden a descomprimir" l'activitat de la sanitat pública., el president del Govern ha dit que probablement es reduirà en els pròxims dies després de l'acord amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya mitjançant el qual es pot notificar un positiu per autodiagnòstic a través de les farmàcies, una mesura "excepcional" que s'allargarà unes setmanes, segons Aragonès.Sobre el fet de mantenir les restriccions, però tambéd'aquest mateix dimecres, ha assenyalat que "tot és un equilibri molt difícil" i que el Govern ha promogut restriccions per un augment dels contagis que ha dit que continuaran creixent els pròxims dies.en què realment és el pitjor moment per demanar que es limiti la interacció social" perquè coincideix amb el període nadalenc, ha subratllat el president.​​​​​​​​​

