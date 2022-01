Ada Colau, nova presidenta del Consorci del Parc Natural de Collserola

Aquest passat 16 de desembre, eldel Parc Natural de la Serra deva ser oficialitzat per l'de l'entitat. Així doncs, l'alcaldessa de Barcelonaagafa les regnes del Consorci que fins ara ostentava la presidenta de la Diputació de Barcelona,. Ara, la socialista compartirà la vicepresidència amb el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya,Cal recordar que l'en la presidència està contemplada en l'article 12 dels estatuts del mateix ens supramunicipal, que estableixcada dos anys per les persones que ocupin la presidència i les vicepresidències. Els candidats són escollits per l'Assemblea General entre els seus membres designats en representació de la Generalitat, la Diputació o l'Àrea Metropolitana de Barcelona.En la intervenció d'assumpció del càrrec, Colau va remarcar la importància depels seus valors ecològics i com a espai essencial per al lleure i salut de la ciutadania metropolitana. Un "" del qual molts habitants de l'entorn s'han adonat durant la pandèmia.Per altra banda, l'alcaldessa també ha fet esment als "" que afronta aquest espai, encoratjant el nou director gerent en aquesta nova etapa marcada pel desenvolupament del nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PEPNat) . En aquesta línia, ha demanat als membres de l'Assemblea iniciar una reflexió conjunta sobre eli rubricar un nouamb totes les institucions, entitats i ciutadania per dotar aquest espai natural de tots els recursos necessaris.Durant la sessió plenària, també es va donar compte del nomenament del nou director gerent del Parc,; es va aprovar elper a l'exercici 2022; i presentar eldel Parc Natural de la Serra de Collserola.

