Denuncien tres cadenes de supermercats per frau en tortells de Reis

L'organització de consumidors Facua ha denunciat Carrefour, El Corte Inglés i Hipercor per frau en l'etiquetatge d'unultracongelat que anuncien com "farcit de nata". En realitat, adverteixen, té una barreja de nata i oli de palma. Les denúncies s'han presentat davant el Ministeri de Consum i els homòlegs autonòmics.Facua ha advertit que és habitual que diverses superfícies comercials venguin tortells de Reis que no compleixen els requisits per a anunciar-se com a farcits de nata, utilitzant solament l'expressió "Tortell de Reis" en la seva denominació, sense donar informació sobre el farciment, que només es descriu en l'apartat d'ingredients.Uns altres usen els termes "gust de nata" en grans caràcters, la qual cosa pot confondre al consumidor. No és el cas de les cadenes denunciades, que col·loquen cartells al costat dels tortells on els presenten com si estiguessin farcits de nata quan no és així. Facua assegura que això implica una pràctica de publicitat enganyosa.El Ministeri de Consum ja va advertir dels tortells de Reis amb "nata falsa", que substitueixen la nata dels tortells per un mix de greixos vegetals, explicaven. "Sol estar elaborat a base de greixos i olis vegetals, on predominen els de palma, coco i altres barrejats amb greixos hidrogenats", explicaven.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor