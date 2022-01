La Generalitat utilitza Tinder per demanar als joves que es vacunin

L'aplicació, en un telèfon mòbil.

Nova estratègia del Govern per incentivar la vacunació entre els joves.per anunciar-se i així promoure la petició de cites, especialment entre les personesHo ha avançat RAC1 i ho ha confirmat aquest dimecres al matí la secretària de Salut Pública,, en la roda de premsa de seguiment de la pandèmia. L'objectiu de la iniciativa del Govern és contactar amb el públic jove. La campanya es va iniciar la setmana passada iEs tracta d'una campanya de publicitat que apareix l'aplicació per lligar amb un missatge clar:, es pot llegir en els anuncis. Hi haurà diversos missatges diferents, tots amb la recreació d'un vial de la vacuna.a les portes del retorn presencial a les escoles i universitats, que afecta un sector de la població que, precisament, el Govern vol vacunar. En plena sisena onada i amb la variant òmicron fent estralls, les dades del Departament de Salut d'avui situen un nou rècord de contagis: en la primera jornada en què es consideren vàlids els resultats dels tests fets a casa i comunicats en farmàcies . Això fa que el total des de l'inici de la pandèmia arribi als 1.405.702 positius.La secretària de Salut Pública ha detallat en la roda de premsa que la pressió sobre l'continua sent alta. Salut va comptabilitzar aquest dimarts unes, una xifra lleugerament inferior al rècord registrat dilluns (més de 75.000 visites). "Això no ho vam veure en cap onada prèvia", ha exposat Cabezas, que també ha detallat que, per cada 1.000 casos de contagi per Covid, 9 pacients són hospitalitzats i 1,5 malalts ingressen a l'UCI. "Haver rebut la dosi de reforç redueix més de 15 cops el risc d'entrar a l'UCI i 7 vegades la possibilitat d'ingressar a l'hospital", ha afegit la secretària de Salut Pública.Salut ha defensat elel, després que el govern espanyol i les autonomies aprovessin la decisió per unanimitat. "L'educació és un dret fonamental, és un factor clau per l'equitat", ha apuntat Cabezas en la roda de premsa d'aquest dimecres, en què ha valorat el manteniment del calendari lectiu. ", per bé que no són impermeables a la situació epidemiològica actual", ha afegit Cabezas, que ha recordat que s'aplicaran els protocols habituals, com la ventilació de les aules, el funcionament en grups bombolla i l'ús de la mascareta, també als patis.​​​​​​​​​

