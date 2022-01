Mor una nena de 8 anys en l'accident d'un castell inflable a València

Unahaen l'a la fira de Mislata, al País Valencià i vuit menors més estan ferits després que una ràfega de vent fes volar l'atracció. Tres menors estan ingressats en hospitals de València per aquest accident.El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat valenciana,ha explicat que el pronòstic dels menors és reservat i que d'aquests, hi ha també una nena de 4 anys amb lesions més greus. Cinc nens més han estat atesos a l'hospital de Manises, on dos dels quals han quedat en observació.En el moment de l'incident hi havia almenys deu menors a dalt de l'estructura, quan una forta ràfega de vent va aixecar l'estructura inflable uns metres del terra, i la va tombar, atrapant el grup de nens. Els bombers han revisat l'estructura per descartar que hi quedés ningú atrapat a sota, i la Policia ja ha obert una investigació.

