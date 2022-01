Macron afirma que té moltes ganes de «fotre» les persones no vacunades

"Jo no estic per emprenyar els francesos, però als no vacunats realment vull fotre'ls i ho seguirem fent fins al final, aquesta és l'estratègia", va declarar dimarts en una entrevista a Le Parisien. El president francès va carregar

durament aquest contra els moviments antivacunes i els seus simpatitzants, a qui els va criticar la seva "falta de moral" i "irresponsabilitat", acusant-los d'intentar "soscavar la solidesa d'una nació".

Les paraulessobre les persones no vacunades segueixen portant cua a França.Les declaracions, però, han tingut un cost polític.El Parlament de França. Macron, a l'entrevista, va defensar limitar "en la mesura del possible" l'accés a l'oci d'aquestes persones que es neguen a vacunar-se. Després d'aquestes paraules, diputats francesos han carregat contra el president aquest dimarts a la nit:La llei permet, prohibeix o ordena. Però no cabreja", ha dit al seu perfil oficial de Twitter el diputat pels RepublicansEls grups d'oposició han demanat la suspensió del projecte de llei perquè el primer ministre,, expliqui les declaracions fetes per Macron i aclari la posició del president en aquest assumpte. La sessió continuarà les pròximes quinze hores després de ser suspesa, segons recull el diariEl Parlament francès havia de votar aquest dimarts el nou calendari per debatre les 500 esmenes que encara queden per deliberar, i per això s'ha produït, per segona vegada, un retard per fixar les noves dates.