Un camió s'incendia de matinada en mig de l'AP-7

Elshan apagat en un camió de mercaderies que aquest dimecres de matinada circulava. El foc ha afectat la caixa de transport del camió, que portava taronges, i el conductor ha sortit il·lès, han explicat els Bombers en un tuit recollit per Europa Press.Els Bombers han rebut l'avís a les 3.05 hores de la matinada i han activat dues dotacions terrestres per a aquest incident i, que no ha quedat afectada pel foc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor