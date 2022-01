Polèmica per un dècim de la loteria de Nadal premiat a Terrassa

Veïns i comerciants del barri de Can Boada de Terrassa no han pogut cobrar el premi del número de la loteria de Nadal 86.744, premiat amb 100 euros el dècim, venut per l'Associació de Veïns Grups-Gibraltar - Lluís Companys, i del qual alguns comerciants van fer participacions.Un membre de l'antiga direcció hauria venut els dècims però el 21 de desembre l'administració de loteria va avisar que no s'havien pagat els dècims reservats, segons el Diari de Terrassa. Quan els responsables de l'entitat van mirar els comptes corrents, van descobrir que, tot i que van pagar de la seva butxaca els dècims, s'havien venut més participacions que dècims premiats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor