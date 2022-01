Joan Laporta dona positiu per Covid

Altres notícies que et poden interessar

El president del Futbol Club Barcelona,, ha donat positiu aquest dimarts per Covid. Pel fet d’haver estat en contacte directe amb persones que han donat positiu de Covid en les darreres hores, aquest matí li han realitzat un test d’antígens, que ha donat negatiu, i a la tarda una prova PCR, que ha donat positiu, ha informat el club en un comunicat.Laporta no viatjarà amb l’equip ni a Linares, aquest dimecres, ni a Granada, el dissabte vinent, i estarà confinat com indiquen les autoritats sanitàries. Segons el club, es troba bé i sense cap símptoma.El vicepresident primer Rafael Yuste ha donat negatiu a la prova PCR, però per precaució tampoc viatjarà demà dimecres a Linares amb el primer equip de futbol, ha indicat el Barça.​​​​​​​​​

