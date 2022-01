Fins a un centenar de persones s'hande Barcelona per l'1-O, convocats pel col·lectiu veïnal Meridiana sense talls. La concentració ha estat convocada a les 20 hores en l'avinguda Meridiana amb el passeig Fabra i Puig i els Mossos d'Esquadra els han demanat que es desplacessin uns metres per a evitar enfrontaments amb el grup de persones independentistes -també prop d'un centenar- que estava tallant l'avinguda.Els assistents convocats per Meridiana sense talls han fet una cassolada i portaven pancartes amb missatges com "La ciutat és de tots, Meridiana sense talls". L'altre grup concentrat mostrava pancartes amb missatges comi han cridat als partidaris de no realitzar els talls consignes com "fos feixistes dels nostres barris".Els diputats del Parlament de Catalunya(Vox) i(Cs), així com el líder del PP a Barcelona,, han assistit a la concentració en contra dels talls, després de fer declaracions davant els periodistes. Poc abans de les 21 hores el grup convocat per Meridiana sense talls ha recorregut un tram de la Meridiana en direcció contrària als concentrats independentistes -que han continuat al mateix lloc- i, després d'aproximadament mitja hora, han tornat cridant "No es talla la Meridiana".Pocs minuts després, les persones en contra dels talls de l'avinguda han donat per acabada la protesta, mentre que el grup d'independentistes ha continuat concentrat fins a les 21.30 hores, quan també s'ha dissolt.

