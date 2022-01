Nova sentència pel 25% en castellà: ara en un institut de Vila-seca

El(TSJC) ha ordenat que l‘Institut Ramon Barbat i Miracle de Vila-Seca (Tarragonès) canviï el seu projecte lingüístic perquè el 25% de lesd’un alumne i dels seus companys es facinLa Justícia estima així la petició d’una família que havia reclamat modificar el projecte lingüístic del centre per eliminar la immersió en català. El TSJC estableix que l’alumne i els companys hauran de rebre una educació que inclogui el castellà com a llengua vehicular al curs i classes de l’alumne "en una proporció raonable", que fixa en un 25% del temps lectiu, a banda de l'assignatura de castellà.La família havia presentat el gener de 2020 un recurs contra una resolució de la Conselleria d'Educació que desestimava una sol·licitud de modificació del projecte lingüístic de l'institut. Pel que fa a la petició de la família d'anul·lar el projecte lingüístic del centre, la sentència assenyala que el recurs es referia a un d'aprovat en 2018 i que ara està vigent un aprovat el novembre de 2020.El tribunal ha subratllat que el projecte lingüístic aprovat en 2018 no contemplava rebre en castellà cap matèria no lingüística, i que el projecte vigent "no contempla cap previsió respecte a la llengua castellana quant a llengua vehicular i d'aprenentatge, sense establiment de percentatge"."El català és la llengua d'ús habitual, i encara que es contempla la llengua anglesa i alemanya, no existeix previsió d'utilització del castellà. És evident que la previsió continguda en el projecte lingüístic no respecta el percentatge mínim establert" del 25%, ni que s'apliqui en àrees, matèries o assignatures no lingüístiques, assenyala la sentència.Per això, el TSJC sol·licita que "s'adeqüi" el projecte perquè reflecteixi l'en una sentència, que no és ferma i davant la qual es pot presentar recurs de cassació. La Generalitat recorrerà la sentència del TSJC, segons fonts de la Conselleria d'Educació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor