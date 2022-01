Salut comptabilitza 6.970 positius per autotests a les farmàcies

Altres notícies que et poden interessar

Salut ha informat que a Catalunya s'han reportat un total de 6.970positius a través de les farmàcies en les primeres 36 hores des de la posada en marxa d'aquest canal nou de notificació de contagis de Covid , per alleujar la pressió als centres d'atenció primària.Es tracta dels primers positius per auto mostra d'antígens notificats per les farmàcies catalanes autoritzades des que ahir el Departament de Salut va activar aquesta nova via addicional i temporal perquè les persones que tinguin un resultat positiu de Covid-19 mitjançant un auto test el puguin notificar al sistema de salut.Es tracta de les farmàcies que ja estaven autoritzades per realitzar tests d'antígens supervisats –unes 1.300 oficines a tot Catalunya–, les que ja han començat a notificar a Salut els resultats positius dels ciutadans i de les ciutadanes s'hagin fet l'auto test a casa.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor