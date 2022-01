Mari Pau Huguet torna a TV3 per retransmetre la cavalcada de Reis

La històrica presentadora de TV3tornarà a la pantalla aquest dimecres en el programa especial, que emetran la cadena i el canal Super 3 a la tarda. Compartirà espai amb Paula Alós, xef i presentadora del programa Manduka, de cuina adreçada als més petits."El salt generacional que hi ha entre les dues presentadores permetrà gaudir de dos estils de presentació, dos llenguatges, dues formes de comunicar i la visió de dues generacions. Tot per arribar als dos públics de la cavalcada de reis: els adults i els més petits", explica la televisió pública en un comunicat.Mari Pau Huguet es va incorporar a TV3 el 25 d'abril del 1986, amb només 22 anys i ha acumulat el rècord de ser la presentadora amb més hores de televisió en directe. En el seu currículum, programes com Bon dia, Catalunya, Com a casa, L'hora de Mari Pau Huguet, En directe Mari Pau, Bojos pel ball, Crònica d'avui, Connexions, Dies de tele, Zona de ball, En directe i Tvist. La presentadora també va retransmetre cavalcades de Reis, festes de la Mercè i campanades, entre altres esdeveniments.El programa viurà l'arribada dels Reis amb el pailebot a la ciutat de Barcelona i seguirà el pas de la cavalcada pels principals carrers de la capital catalana.

