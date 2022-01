Detectats més de 70 positius entre el personal sanitari a l'hospital Santa Creu de Tortosa

Altres notícies que et poden interessar

Els efectes de lade la Covid s’estan deixant notar amb força des del punt de vistai també té conseqüències notòries en l’aspecte assistencial. L’atenció primària ebrenca està “molt tensada”, atenent entrerelacionades amb la covid, segons ha destacat el director dels serveis territorials de, en declaracions als mitjans de comunicació.Especialment “preocupant” resulta la situació a l’, on s’han diagnosticat més dede covid entre els membres de l’equip sanitari. En este centre hospitalari de referència hi ha actualment 23 pacients ingressats amb coronavirus, mentre que al Verge de la Cinta n’hi ha este dimarts 27, dels quals 12 estan ingressats a la Unitat de Cures Intensives.Que la situació és “complicada i tensa”, segons l’ha descrit Nin, en dona idea el fet que entre el 23 i el 29 de desembre s’han diagnosticat al territori, s’han fet 4.100 proves PCR en aquests sis dies i 8.300 tests d’antígens.Les autoritats sanitàries insisteixen en la necessitat de mantenir els espais interiors ventilats, evitar la interacció social, rentar-se les mans sovint i vacunar-se. Sobre les vacunes ha apuntat que hi ha uns 1.800 xiquets i xiquetes d’entre 5 i 11 anys amb la primera dosi de la vacuna, 122.000 adults al territori que han rebut la pauta completa i es va aplicant la tercera dosi progressivament en les franges d’edat determinada. La sisena onada, segona ha apuntat, encara va de pujada al territori, on aquest dimarts s’han diagnosticat 462 casos més.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor