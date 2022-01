«No sabia si l'operació havia anat bé»: el patiment dels clients del negoci de tests fraudulents

Altres notícies que et poden interessar

(28 anys, Barcelona) va buscar a Google un centre mèdic que fes provesen dies festius. Necessitava un certificat amb resultat negatiu amb data de 26 de desembre, dia de Sant Esteve, perquè a la clínica li demanaven per poder-la operar. La intervenció, prevista per al dia 28, només es podia fer si acreditava que no tenia Covid 48 hores abans de passar pel quiròfan. El cercador la va conduir al, que en aquell moment es promocionava amb una adreça al. Oferien les proves a-el cost variava en funció de la rapidesa amb què es lliuraven els resultats- i es podia demanar cita prèvia amb cancel·lació gratuïta. I va fer la reserva horària.Iñigo, professora en una escola internacional, va començar a intuir "" quan, poc després de demanar cita, va rebre un missatge del Centre Mèdic Posta de Sol (que té com a empresa matriu) en el qual la dirigien a una altra adreça per fer-li la prova PCR. La nova ubicació del laboratori era al, als baixos de l'immoble. És el local que eli lavan clausurar la setmana passada després de comprovar en una inspecció que practicaven-en realitat, feien tests d'antígens a preu més car- i no disposaven dede la Generalitat per a l'activitat diagnòstica, tal com va avançar NacióDigital . El suposat centre mèdic tampoc reunia les condicions sanitàries adequades ni disposava del personal acreditat per dur a terme els tests.Com d'altres clients, Iñigo va acudir al local del carrer Bailèn a l'hora requerida, tot i la sorpresa pel, que l'havia neguitejada. Per no quedar-se sense el resultat de la PCR just abans de l'operació, va reservar cita en un altre laboratori. Es volia curar en salut. "Al carrer Bailèn em vaig trobar treballadors vestits de sanitaris. Em van fer la prova i vaig", relata. En aquell moment no ho sabia, però li van practicar un test d'antígens tot i haver pagat per una PCR.El resultat, però, li va arribar l'endemà, com si es tractés d'una prova que requerís les hores necessàries d'espera i no un. El diagnòstic del Centre Mèdic Posta de Sol va ser negatiu. El document que ho acreditava -comprovat per aquest diari- portava el segell d', un laboratori amb seu al Parc Científic de la Universitat de Valladolid que disposa d'unaper fer tests diagnòstics, però queper realitzar la mateixa activitat a Catalunya. La normativa exigeix, tal com recalquen portaveus del Departament de Salut, que les empreses amb acreditació d'altres comunitats autònomes han de cursar una sol·licitud a la Generalitat i adjuntar una còpia de l'autorització expedida en un altre territori.Sense saber que podia ser positiu per Covid, Iñigo va acudir el 28 de desembre a la Clínica Corachan de Barcelona per sotmetre's a l'operació que tenia programada. "No era una intervenció greu, però estava previst que la recuperació fos una mica lenta. Juraria que en aquell moment", explica. Va rebre l'alta el dia 29, l'endemà de l'operació -feta de forma satisfactòria i sense contratemps-, i el doctor que n'era responsable li va dir que podia ser que el procés comportés dècimes de febre en els dies posteriors. Només dècimes, res més. No va ser així. El dia 30, Iñigo ja. "Estava a 39 graus i. No sabia si l'operació havia anat bé. Em vaig espantar i els pares, també", apunta. Es va fer un test d'antígens a casa que encara va donar negatiu.El seu doctor de la Clínica Corachan també es va, perquè els dolors de la pacient no desapareixien, i la va citar a la consulta. La revisió va certificar que l'operació havia anat bé i el consell mèdic va ser que l'afecció que patia Iñigo havia de ser. "Ho vaig passar malament. No em podia ni aixecar. Van ser un parell de dies molt dolents", recorda. Després del Cap d'Any va donar positiu per Covid. La febre alta, els calfreds i el malestar general ja tenien explicació. Es va haver dea casa dels pares, no només pel descans del postoperatori sinó també. Encara està completant la quarantena.Iñigo va entendre tot el que li havia passat quan va llegir la informació deque detallava ladel Centre Mèdic Posta de Sol, que Salut va haver de fer, primer a la seu del carrer Bailèn 230 i després en unes dependència del, que el Grup Spass -una mútua amb experiència al sector- havia llogat al suposat laboratori sense tenir coneixement de la negligència continuada dels seus inquilins. De fet, Salut i la Guàrdia Urbana van efectuar la-i posterior clausura- a partir de la investigació publicada per aquest diari dilluns a la tarda.La Generalitat estudia araals responsables de la Centre Mèdic Posta de Sol peri Iñigo, que se sent estafada, també valora emprendre accions legals. Té previst fer una consulta a un advocat de confiança abans de decidir. "El que em sap més greu és el perill que vaig provocar, perquè sense saber-ho podia haver contagiat el personal sanitari que em va atendre en l'operació", lamenta Iñigo. L'estafa del Centre Mèdic Posta de Sol perseguia el benefici econòmic, però la seva negligència tambéde centenars de persones, les que van pagar per proves falses i les dels seus contactes estrets.​​​​​​​​​

