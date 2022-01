L'Ajuntament de Barcelona vol caixers automàtics als centres cívics

L'proposarà a les entitats bancàries que instal·lin, com ara centres cívics o llars de jubilats, als barris on han reduït el nombre de sucursals. La idea l'ha avançat el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,, que creu que a la ciutat "hi ha hagut un autèntic desmantellament de la xarxa d’oficines bancàries".Està previst que el consistori plantegi aquesta proposta a la banca en una reunió amb responsables del sector bancari que se celebrarà aquest mes. Collboni ha argumentat que hi ha un percentatge de la població que no té "accés a les noves tecnologies ni a un caixer a menys d’un quilòmetre".El projecte forma part de les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona perl, una iniciativa en què s'emmarca la licitació, el novembre del 2021, de la concessió de "serveis per a la comercialització de serveis bancaris" a les estacions de la xarxa de metro i el funicular i el telefèric de Montjuïc. Se n'han instal·lat a les estacions de plaça Catalunya, Espanya, Sants Estació, la Sagrada Família, Passeig de Gràcia, la Sagrera, Maria Cristina, Diagonal, Liceu, Drassanes, Universitat, el Poble-sec o Ciutadella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor