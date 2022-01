Quan comencen les rebaixes?

Un passeig per un eix comercial permet veure que en part de lesja han penjat els cartells de rebaixes o de descomptes, quan encara no ha acabat la campanya de Nadal. Per això moltes persones es fan la pregunta de quan comencen exactament elsgeneralitzats.La campanya dearrencarà oficialment aquest divendres, 7 de gener, si bé algunes grans empreses ja ofereixen descomptes en alguns productes: les botigues d'Inditex fan rebaixes des de l'1 de gener només en compres per internet, mentre que H&M i Mango han iniciat ja les rebaixes tant a les botigues físiques com pel canal virtual.Pel que fa a les grans superfícies, El Corte Inglés des del 26 de desembre ofereix descomptes en una gamma de productes, però oficialment començarà les rebaixes el dia 7 de gener. Els descomptes, tant en aquests grans magatzems com en la resta del comerç, s'estendran fins al 7 de març. Queden al davant, doncs, tres mesos per comprar amb descompte.

