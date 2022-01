Sanitat descarta la venda de tests d'antígens en supermercats

"I més ara que estan col·laborant amb més intensitat amb convenis que han signat amb col·legis de metges i conselleries d'algunes comunitats per formar part de la notificació de casos", ha afirmat. A més, la ministra de Sanitat ha assegurat que s'està "duplicant" la introducció de tests en el mercat aquesta setmana.



Es podran notificar els contagins d'antigens a les farmàcies

La ministra de Sanitat,En països com Portugal, Alemanya o França ja es permet la comercialització en grans superfícies. Tanmateix,"Creiem que és el model adequat", ha dit la titular de Sanitat aquest dimarts en roda de premsa després de la reunió amb Educació, Universitats i comunitats autònomes sobre el retorn a les aules.i la "importància" de vendre els tests d'antígens en aquests establiments.Les persones que detectin ser contagiades de Covid-19 a través d'un test d'antígens ràpids. Es tracta d'una mesura "addicional" que s'afegeix als canals ja existents per comunicar al Departament de Salut que algú s'ha contagiat per coronavirus. Les farmàcies, llavors,Es podran comunicar els positius a través de mail o telèfon. Les farmàcies demanaran dades a les persones que els notifiquin els casos, com per exemple el DNI.Fins ara, tots aquests positius que detectava la població després de comprar un TAR s'havien de notificar a través del CAP o del 061.feia molt difícil atendre totes aquestes persones, i des del Departament s'ha decidit canalitzar totes aquestes notificacions a les farmàcies, perquè donin suport. Això no significa una substitució de canals:, siguin com siguin.​​​​​​​​​

