El futur d'Estanis Pedrola evoca un passat de resistència

El president Francesc Macià parlant al poble de Reus des del balcó de l'Hotel de Londres, el 31 de maig de 1931 Foto: Estanis Pedrola Rovira

Té el seu sentit que la notícia de ladel cambrilenc de 18 anysen el partit de diumenge passat del Barça contra el Mallorca, el seu nom i cognom evoqués il·lustres fotògrafs vinculats a Reus. No és cap casualitat. El, molt conegut com ai per les seves idees polítiques, i que ha acabat tenint a la capital del Baix Camp un carrer que porta el seu nom i evoca la seva història., Estanislau Pedrola i Rovira era conegut pel renom de Sandàlio. Quan tenia 10 anys es va traslladar a Barcelona, on va començar d'aprenent a Cal Balta, i s'inicià a la fotografia. Tornà poc després a Montbrió, i entrà a treballar Reus, a Fotografia Puig del carrer de Monterols. D'ell són les cèlebres imatges de la proclamació a Reus de la República i la visita del president Macià a la ciutat, l'any 1931.Fervent partidari llavors d'una ERC que havia acabat de néixer, el 1934 es va involucrar en els fets d'octubre i va seren un vaixell presó al Port de Tarragona. Durant la Guerra Civil va ser membre del Batalló de Muntanya d'Estat Català, desplegat al Pirineu, i comissari del mateix partit.Exiliat a França, Estanis Pedrola es vai a la resistència contra els nazis, que es van apoderar del país a l'estiu de 1940. Instal·lat en una zona de la França Ocupada propera a la col·laboracionista de Vichy, va ajudar a passar la frontera a aviadors aliats abatuts, sent condecorat pels governs estatunidenc i britànic. Detingut per la Gestapo, va ser(Alemanya) on va morir poc abans que fos alliberat.El successor de la nissaga,també va ser un destacat fotògraf. Nascut a Reus el 1933, tot seguint els passos del seu pare, va entrar a treballar com aprenent al mateix establiment fotogràfic del carrer de Monterols. Va aprendre la fotografia artística clàssica i la modalitat d'estudi, i es va convertir en un innovador dins del món professional reusenc. Especialment intensa va ser la seva relació amb el metge i prehistoriador Salvador Vilaseca, tal com demostren les múltiples fotografies d'excavacions i de materials arqueològics recuperats en les seves recerques. Va morir el febrer de 2009, deixant tres fills: la Iolanda, l'Estanis i la Coia Pedrola que va continuar les passes professionals del seu pare.L'Estanisen actiu que hi ha a la família. Els seus germans Oriol i Arnau juguen respectivament al juvenil de la Fundació Futbol Base Reus i al juvenil del Cambrils.

