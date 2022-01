Elda Mata succeirà Sánchez Costa al capdavant de Societat Civil Catalana

Canvi de cares a(SCC), la principal entitat de l'unionisme a Catalunya. L'actual president,, proposarà com a successora a la vicepresidenta territorial,, després de tres anys de mandat. Es preveu que el canvi es faci efectiu la propera primavera. Sánchez Costa és historiador i va seral Parlament de Catalunya, abans de fer-se càrrec de la direcció de SCC.El mandat de Sánchez Costa es va iniciar quan l'entitat travessava una, amb divergències creixents entre diversos sectors, vinculats als diferents. La defensa que l'expresidentva fer dels indults als dirigents sobiranistes ja va generar una forta tensió interna . A mesura que la fase més àlgida del procés sobiranista quedava enrere, SCC començava a patir també un clar esllanguiment.En els darrers temps, Societat Civil ha donat una la seva actuació, afegint-se a la campanya contra laque han engegat eldes de la sentència del TSJC sobre el 25% de classes en castellà, com a mínim, i el cas de l'escola de Canet de Mar. Un tema el de la llengua que sempre va ser considerat molt delicat pels fundadors de l'entitat i que havia restat fora de les reivindicacions de l'organització en els seus inicis.Elda Mata és definida com unadins de l'unionisme, tot i que també es destaca d'ella la seva mà esquerra per connectar-se amb sectors diversos. Nascuda a Barcelona però establerta a Girona, on viu des de fa 40 anys, ha estat vinculada alLa nova presidenta de SCC és considerada "més executiva i menys política" i partidària d'una entitat més, amb els quals no té cap lligam.

