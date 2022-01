Els alumnes tornaran de forma presencial a les aules el dia 10

Sense proposta per modificar les quarantenes

Altres notícies que et poden interessar

el dia 10 de gener. Les escoles, els instituts i les universitats tornaran a obrir amb normalitat, i segons el que estava previst al calendari lectiu, malgrat els efectes de la sisena onada . Així ho hanaquest dimarts al matí en una reunió a Madrid.Aquesta era lai del govern central al Consell Interterritorial de Salut malgrat les reticències que havien mostrat alguns territoris, com ara Madrid, i sindicats de mestres al retorn presencial a les aules.La ministra de Sanitat,ha indicat que l'impacte als centres educatius "és mínim" i s'ha felicitat de la unanimitat de les comunitats per garantir el retorn a les aules el dia 20. La ministra ha informat que es potenciarà la prevenció i s'incidirà en la necessitat deEl govern espanyol ha volgut transmetre un missatge "de tranquil·litat" tenint en compte que elestan vacunats amb la pauta completa. "Les aules són espais segurs", ha dit la ministra d'Educació,, després de la reunió, que ha estat telemàtica i amb la presència dels responsables d'universitats, al Palau de la Moncloa.El nou ministre d'Universitats,, ha afirmat que la situació pandèmica genera una "incertesa" davant la qual cal "seguretat" i també apostar per la presencialitat a les aules. En el cas dels alumnes contagiats que no es puguin presentar als exàmens, ha dit Subirats, es buscaran alternatives per tal que no perdin l'avaluació.El Govern comparteix l'acord. "Pensàvem que els alumnes havien de tornar a les escoles el dia 10.", ha afirmat la portaveu de l'executiu català,. "Els protocols vigents a les escoles catalanes funcionen i la voluntat és mantenir-los", ha afirmat sobre la possibilitat d'aplicar noves mesures o revisar-les.Pel que fa a les, Darías ha explicat que ha estat un dels temes de debat al consell, però que no s'ha tancat encara una posició i que s'està a l'espera d'una proposta de protocol. Algunes autonomies havien demanat flexibilitzar-les.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor