Polònia i Romania se sumen a Espanya en el cas del TJUE contra Puigdemont

ja ha rebut les notificacions sobre els posicionaments dels estats membres en les pre-judicials sobre el cas de l'expresidentplantejades pel magistrat Pablo Llarena. També afecten els eurodiputats. En una informació avançada per La Razón, el TJUE té sobre la taula el posicionament de Bèlgica, que es mostra en contra de la postura espanyola amb l'afer Puigdemont; i el de Romania i Polònia, dos països europeus que s'alineen contra ell en el cas de l'euroordre.Després de la negativa de Bèlgica d'extraditar, el magistrat Llarena va plantejar diverses pre-judicials per intentar entendre fins on arribaven les euroordres que afectaven a aquells eurodiputats que, suposadament, havien perdut la immunitat. En aquesta qüestió es podien manifestar tots els estats membres de la Unió Europea. Llarena, per contra, només ha rebut el suport en aquesta qüestió per part de Romania i Polònia.El mes de març d’enguany, arran de la negativa de Bèlgica de lliurar el conseller Lluís Puig, Llarena va plantejar una sèrie de qüestions pre-judicials per a saber quin era l’abast de les euroordres que afectava els eurodiputats que havien perdut la immunitat i conèixer els límits judicials per a continuar perseguint-los. Tots els estats membres podien pronunciar-se, però un cop esgotat el termini,

