L'atur cau en més de 600 persones i tanca el 2021 amb 139.000 aturats menys

Pel que fa a les dades de tot l'estat espanyol, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha disminuït en 76.782 desocupats aquest darrer desembre (-2,41%), una xifra a la qual no s'arribava des del 2007 , suposant un total de 3.105.905 aturats.

L'atur a Catalunya baixa per desè mes consecutiu irespecte el novembre, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social. Respecte al desembre de l'any passat, el nombre d'aturats cau en 128.453, el que representa un descens del 25,8%. En l'acumulat de tot el 2021, l'atur ha registrat 139.000 persones menys.Es tracta d, després d'un final d'any 2020 marcat per les fortes restriccions dirigides a frenar l'expansió de la Covid-19. Per altra banda,, 4.626 més que el novembre i 135.469 més (+4%) que el desembre de l'any passat.

