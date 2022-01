Condemnat a 1 any i 2 mesos de presó per trencar-li el nas a un conegut d'un cop de puny

Per la seva banda,i més de 15.500 euros d'indemnització per un delicte de lesions agreujades. L'acusació particular elevava la petició a una pena de 6 anys i indemnització de 18.000 euros. A més, l'acusació pública també sol·licitava que l'expulsió del país en cas de condemna i que li prohibissin l'entrada durant 6 anys.La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Fátima Ramírez Souto, conclou que cap a les onze de la nit del 22 de juny del 2015, acusat i víctima es van trobar al carrer Alacant de. Havien quedat perquè l'ara condemnat saldés un deute de 200 euros que tenia amb la víctima.Durant la trobada, l'acusat va acabar "propinant un cop a la cara amb el puny tancat" a la víctima. A la mà, diu la sentència,però no s'ha pogut acreditar que aquest instrument perillós –que segons les acusacions era un tornavís- arribés a impactar contra el rostre de l'home.Així, l'Audiència el condemna a 14 mesos de presó per un delicte de lesions amb l'atenuant de dilacions indegudes. El tribunal també rebutja l'expulsió del condemnat. "Tenint en compte les circumstàncies personals i de la gravetat del delicte comès, la substitució de la pena per l'expulsió del territori espanyol resulta desproporcionada i no pot ser acordada".