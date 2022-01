La justícia espanyola dictamina que saldar un deute amb sexe oral no és abús

Saldar unamb el pagament deno ésni coaccions. Així ho considera l'Audiència de Palma, que va dictar una sentència en la qual considera que saldar un deute per aquest sistema no és delicte i ara el Tribunal Constitucional ha declinat pronunciar-se sobre el fons de l'assumpte.La Secció Tercera de la Sala Segona ha inadmès el recurs d'empara d'una dona que el 2019 va contreure un deute amb el seu cunyat per valor de 15.000 euros sense que s'establissin les condicions de la devolució del préstec. Segons Última Hora, la denunciant va assegurar que el familiar que li va prestar els diners va accedir a saldar el deute a canvi de fel·lacions periòdiques.La dona va assegurar que es va sentir molt intimidada per l'home, que fins i tot va arribar a assetjar-la perquè continués practicant sexe a canvi del pagament dels diners. La víctima va presentar una denúncia per un delicte continuat de coaccions i d'abusos sexuals, que va ser rebutjada per l'Audiència de Palma. La sentència és ferma després de la no admissió a tràmit del recurs que va presentar al Constitucional.

