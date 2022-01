Els Mossos busquen almenys 10 persones per apallissar dos vigilants del metro

Dosvan seraquest dilluns de matinada a l’estació de Sants de la línia 3 delper un “grup nombrós” format per “10 o 15 persones”, segons informa Metrópoli Abierta. Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets, que podrien haver-se originat després que els vigilants advertissin els agressors que no duien les mascaretes posades.Els agressors van entrar al metro a l'estació de Paral·lel i els vigilants del comboi els van demanar que es posessin la mascareta. Els atacants van treure la porra a un dels vigilants i el van colpejar. Els empleats van rebre el suport d'altres vigilants i dels Mossos en arribar a Sants, segons el diari. Ara la policia catalana busca els agressors.La policia catalana ha rebut denúncia de les víctimes per una agressió en què va haver d'intervenir el Servei d’Emergències Mèdiques. Un vigilant i un dels presumptes atacants van ser traslladats a centres mèdics.

