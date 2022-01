Així serà la cavalcada de Barcelona: carrossa conjunta dels tres reis i sense caramels

Així mateix, seguint les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, han recomanat distribuir a la ciutadania en el màxim d'espai disponible i també han agraït especialment la col·laboració de Protecció Civil en el disseny de la desfilada.

. L'Institut de Cultura de la capital catalana ha confirmat l'esdeveniment nadalenc, que es durà a terme, com cada any, el 5 de gener de 2022. Després de la incertesa, Ses Majestats tornaran a recórrer els carrers de Barcelona en el seu recorregut habitual. El patge Gregori ha explicat tots els detalls de l'esdeveniment d'aquest any., a l'avinguda del Marquès de l'Argentera i desfilarà per tota la ciutat fins a l'avinguda de la Reina Maria Cristina. Tota la cavalcada. Tot i que el recorregut és el mateix, es produiran diversos canvis: el primer és que els tres reis,"per simbolitzar l'amistat entre els pobles". Lluiran vestimenta nova i, a diferència de les cavalcades anteriors, no aniran asseguts sinó que estaran drets.Que els tres Reis d'Orient viatgin junts en una carrossa suposarà que totes les seves comitives ballaran en un sol grup, en coreografia conjunta.

