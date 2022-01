L'audiència televisiva es desploma: no era tan baixa des de 2007

TV polititzada...

Ja ho vam dir que la TV, no hi ha res que valgui, començan a casa nostra per TV3 i el seu monotema del procès soberanista, ja hem vist al final com acabat la cosa...al pas que va TV3 tindra de demanar caritat per seguir en funcionament, a no sigui que la privatitzin, ja que el gasto que porta no es pot aguantar, es igual que els aeroports un en cada provincia, així també han acabat, Espanya-Catalunya pais de putes lladres i rastreros, no pot anar mai be, no es d´estranyar que les ajudes del Covid-19, països com Holanda al capdevant i altres, no volien donar ajudes de cap de les maneres, ja que saben on aniran a parar, fins hi tot el Barça i el Real Madrid, esperaven aquestes ajudes...apa dos pedres, per pedregar...