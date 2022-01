Més de 4.000 persones van morir en l'intent d'arribar a l'Estat durant el 2021

Maleno ha alertat que les rutes que segueixen els migrants per mar són "cada cop més perilloses i llargues" i que les condicions de les embarcacions i de les persones que hi viatgen són "precàries" i sovint les condueixen persones amb "nul·la experiència". L'ONG també explica que hi ha embarcacions de particulars i empreses que deneguen l'ajuda per por a ser criminalitzats.



Del total de víctimes mortals, l'ONG ha xifrat en 628 les dones i en 205 els nens i nenes. El 94,8% de les víctimes segueixen sense ser identificades i 83 embarcacions van desaparèixer amb totes les persones a bord.